Суд над Януковичем перенесли из-за неявки адвокатов

Следующее заседание суда назначено на 4 апреля

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 4 апреля из-за неявки адвокатов. Об этом объявил судья Владислав Девятко в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"В суд поступило сообщение, что адвокаты находятся в командировке. 26 и 29 марта будут находиться в Симферополе в командировке. Для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв до 10:00 4 апреля. Всего хорошего" - сказал судья.

Прокуроры поддержали перенос судебного заседания и просили вынести адвокатам очередное предупреждение.

Напомним, ранее суд отказал стороне защиты в повторном допросе действующего президента Украины Петра Порошенко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Однако, графиком заседаний предусмотрен допрос бывшего премьер-министра времен Януковича Николая Азарова. Предполагается, что допрос будет проходить в формате видео-конференции.