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Суд над Януковичем перенесли из-за неявки адвокатов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 10:26
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)

Следующее заседание суда назначено на 4 апреля

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 4 апреля из-за неявки адвокатов. Об этом объявил судья Владислав Девятко в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"В суд поступило сообщение, что адвокаты находятся в командировке. 26 и 29 марта будут находиться в Симферополе в командировке. Для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв до 10:00 4 апреля. Всего хорошего" - сказал судья.

Прокуроры поддержали перенос судебного заседания и просили вынести адвокатам очередное предупреждение.

Напомним, ранее суд отказал стороне защиты в повторном допросе действующего президента Украины Петра Порошенко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Однако, графиком заседаний предусмотрен допрос бывшего премьер-министра времен Януковича Николая Азарова. Предполагается, что допрос будет проходить в формате видео-конференции.

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Теги публикации: адвокат, Янукович, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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