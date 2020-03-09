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Прокуратура пред'явить звинувачення підозрюваним у справі MH17 за двома пунктами

Новини » Політика     09.03.2020 - 12:34
Прокуратура пред'явить звинувачення підозрюваним у справі MH17 за двома пунктами
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Повний текст обвинувального висновку буде опублікований після того, як прокурори зачитають його в залі суду

Прокуратура Нідерландів пред'явить звинувачення підозрюваним у справі MH17 за двома пунктами. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні відомства.

Як наголошується, повний текст обвинувального висновку буде опублікований після того, як прокурори зачитають його в залі суду.

"Звинувачення будуть пред'явлені чотирьом підозрюваним по наступним пунктам. Ліквідації рейсу MH17, яка призвела до загибелі всіх, хто знаходився на борту людей, яка карається відповідно до 168-ю статтею голландського кримінального кодексу, і вбивстві 298 людей, що знаходилися на борту рейсу MH17, яка карається відповідно до 289-ї статті голландського кримінального кодексу". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головуючий суддя у справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд. Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Відзначимо, сьогодні в Нідерландах почався судовий процес у справі MH17.

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