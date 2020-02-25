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Особи свідків по справі МН17 збережуть в анонімності

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 21:53
Особи свідків по справі МН17 збережуть в анонімності
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Анонімність свідків збережеться із-за значних ризиків, пов'язаних з безпекою

Нідерландська прокуратура збереже особистості тринадцяти свідків у справі про катастрофи рейсу МН17 в анонімності з міркувань безпеки. Про це повідомляє Nieuwsuur.

Повідомляється, що анонімність свідків буде збережена у зв'язку зі значними ризиками, яким можуть бути піддані свідки. Відзначається, що вони можуть зазнавати загрози здоров'ю і безпеці.

Також повідомляється, що чотирьом підозрюваним у катастрофі рейсу МН17 направили офіційні звинувачення ще 2 жовтня 2019 року на їхні адреси. При цьому невідомо, чи дійсно проживають підозрювані за вказаними адресами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17. В JIT немає сумнівів у тому, що ракетна система належала Росії.

Раніше журналіст і автор документального фільму про авіакатастрофу Макс ван дер Верффом оприлюднив дані нідерландської розвідки про те, що літак нібито не міг збити російський "Бук". У Кремлі вважають розслідування голландського журналіста про катастрофу рейсу МН17 "свідченням правоти Росії".

Зазначимо, Спільна слідча група підозрює в катастрофі МН17 ватажка розвідки "ДНР" Сергія Дубинського (позивний "Похмурий"), колишнього міністра оборони ДНР" Ігоря Гиркина (позивний "Стрільців"), причетного до перевезення "Бука" підполковника російських ВДВ Олега Пулатова (позивний "Гюрза") і украинеца Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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