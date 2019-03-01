Справа Мартиненко: САП направила до суду обвинувальний акт

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух лиц, которых обвиняют в завладении денежными средствами ГП "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на сумму свыше 6,4 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Их обвиняют в заключении и исполнении контрактов поставки оборудования от чешской компании SKODA JS и при связанном с ним заключении и исполнении контракта и приложений к нему между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA на общую сумму 6, 4 млн евро. Фигурантов дела задержали и доставили в суд.

"Указанное преступление, согласно предъявленного обвинения, было совершено организованной группой лиц, обвинительный акт в отношении которых уже слушается коллегию судей Шевченковского суда по делу № 761/18763/18, а факты неправомерных действий должностных лиц чешской компании и дальнейшей легализации средств, которыми завладели участники группы, сейчас расследуются компетентными органами Чешской Республики и Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении

В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, 19 ноября 2018 года НАБУ завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых в завладении средствами "Энергоатома".

Ранее сообщалось, что в Киеве детективы НАБУ 11 октября задержали человека, предположительно причастного к завладению средствами "Энергоатома" в сумме 6,4 млн евро.

Также сообщалось, что детективы НАБУ получили временный доступ к документам, которые содержат образцы подписи Мартыненко и его "правой руки" Павла Скаленка.