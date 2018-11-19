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Справа Мартиненка: НАБУ завершило розслідування щодо ще двох підозрюваних

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 18:43
Справа Мартиненка: НАБУ завершило розслідування щодо ще двох підозрюваних
Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Справа Мартиненка стосується заволодіння коштами "Енергоатому"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування щодо ще двох підозрюваних у заволодінні коштами "Енергоатому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, наразі завершено досудове розслідування щодо двох підозрюваних у заволодінні коштами "Енергоатому". Мова йде про осіб, які виступали представниками компанії Bradcrest investment s.a. (Панамська Республіка), задіяної у схемі з закупівлі "Енергоатомом" обладнання за завищеними цінами. На рахунки вказаної компанії, за даними слідства, переможець тендеру - чеська компанія  Škoda JS (фактичний власник - російське ЗАТ "Об’єднані машинобудівні заводи") - перерахувала 6,4 млн євро за "консультаційні послуги".

"Власником (бенефіціаром) Bradcrest investment s.a.  є екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, який уже має статус обвинуваченого (Микола Мартиненко, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, один із підозрюваних представник Bradcrest investment s.a., домовлявся з представниками Škoda JS про розміри оплати "консультацій" та укладав необхідні для цього документи. 

"Зазначені особи певний час перебували в розшуку. Одного з них затримали в лютому, іншого -  в жовтні 2018 року. Обом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 16 листопада стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Справа Мартиненка: НАБУ завершило розслідування щодо ще двох підозрюваних

Фото: схема заволодіння коштами (nabu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві детективи НАБУ 11 жовтня затримали людину, імовірно причетну до заволодіння коштами "Енергоатому" у сумі 6,4 млн євро.

Також повідомлялося, що детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до документів, які містять зразки підпису Мартиненка і його "правої руки" Павла Скаленка. 

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Новини України Микола МартиненкоЭнергоатомНАБУ
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