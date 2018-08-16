Справа Крисіна: суд не задовольнив відвід судді

Дарницький районний суд не задовольнив заяву сторони обвинувачення про відвід судді Просаловой

Дарницький районний суд міста Києва не задовольнив заяву сторони обвинувачення про відвід судді Ольги Просаловой по справі Юрія Крысина. Про це заявила суддя в залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд прийняв у заяві про відвід судді Ольги Просаловой відмовити. Повний текст ухвали буде оголошено 21 серпня", - заявила вона.

Відзначимо, 6 серпня Дарницький районний суд Києва не задовольнив заяву про самовідвід судді Ольги Просаловой, яка є головуючою суддею у кримінальному провадженні проти Юрія Крысина. Суддя зазначила, що суд прийшов до висновку, що заява про самовідвід не містить належних та підтверджених даних, що свідчать про наявність підстав для самовідводу.

Відзначимо, що в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крысина винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крысину призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крысину. 13 червня Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційні скарги, подані прокурором і представниками потерпілих, на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 по справі вбивства В'ячеслава Веремія, і засудив Крысина до п'яти років реального ув'язнення.