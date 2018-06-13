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Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 19:16
Фото: Юрий Крысин (Косс Казимко)
Фото: Юрий Крысин (Косс Казимко)

Юрий Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционные жалобы, поданные прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 по делу убийства Вячеслава Веремия, и приговорил Крысина к пяти годам реального заключения. Об этом в зале суда заявил председательствующий судья Николай Ященко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая выше сказанное, суд установил, что апелляционные жалобы прокуроров и представителей потерпевшей подлежат удовлетворению частично, а приговор в отношении Юрия Крысина суда первой инстанции подлежит отмене. Таким образом, суд вынес приговор Шевченковского суда от 22 декабря отменить в части наказания, признать Крысина виновным в совершении правонарушения и назначить ему наказание на срок в 5 лет ", - сказал судья.

Судья отметил, что суд первой инстанции не учел полные данные о степени тяжести совершенного преступления.

Судья зачитывал постановление дольше 30 минут.

 

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Защита просила оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

"Я считаю, что жалобы прокуроров безосновательны, поэтому считаю, что приговор Шевченковского суда следует оставить без изменений", - заявила в ходе дебатов защитник Юрия Крысина адвокат Гнатюк.

Кроме того, второй адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что его подзащитный имеет положительные характеристики.

"Фактически получается, что прокуратура вводила суд первой инстанции в заблуждение. Просят осудить человека, который искренне раскаялся в зале судебного заседания. Он женат, у него двое детей, а также положительная характеристика. Я считаю, что должны быть апелляционные жалобы отклонены, а приговор суда должен остаться без изменений", - сказал адвокат.

Представительница потерпевшей стороны адвокат Евгения Закревская заявила, что поведение Крысина опровергает его "искреннее раскаяние".

Юрий Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину.

"Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений", - заявил Крысин после окончания судебных дебатов, после чего колегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 29 мая Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, который дал Крысину условный срок.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствие ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Апелляционный суд начал заседание по делу Крысина
Теги публикации: журналисты, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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