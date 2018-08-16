Дело Крысина: суд не удовлетворил отвод судьи

Дарницкий районный суд не удовлетворил заявление стороны обвинения об отводе судьи Просаловой

Дарницкий районный суд города Киева не удовлетворил заявление стороны обвинения об отводе судьи Ольги Просаловой по делу Юрия Крысина. Об этом заявила судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд принял в заявлении об отводе судьи Ольги Просаловой отказать. Полный текст постановления будет объявлен 21 августа", - заявила она.

Отметим, 6 августа Дарницкий районный суд Киева не удовлетворил заявление о самоотводе судьи Ольги Просаловой, которая является председательствующей судьей в уголовном производстве против Юрия Крысина. Судья отметила, что суд пришел к выводу, что заявление о самоотводе не содержит надлежащих и подтвержденных данных, свидетельствующих о наличии оснований для самоотвода.

Отметим, что в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствии ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину. 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционные жалобы, поданные прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 по делу убийства Вячеслава Веремия, и приговорил Крысина к пяти годам реального заключения.