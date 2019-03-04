Справа Гандзюк: суд залишив без задоволення апеляції по справі Мангера

На засіданні прокурор заявила, що підозра Мангеру була цілком обгрунтованою

Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов в отношении Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Соответствующее решение вынес председательствующий судья Ященко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, прокуроры просили изменить меру пресечения на безальтернативную.

"Суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет объявлен 11 марта в 16 часов" , - сказал судья.

Пока судьи были в совещательной комнате в коридоре активисты начали скандировать: "Кто заказал Катю Гандзюк". В это же время в зале судебного заседания поддержка Мангера начала скандировать: "Правда за Мангером".

На заседании прокурор заявила, что подозрение Мангеру было вполне обоснованно.



"Постановление следственного судьи о залоге является необоснованным в части залога. Прошу рассмотреть апелляционную жалобу и принять решение", - сказала прокурор.

В ходе заседания адвокат Константин Глоба предложил прокуратуре забрать апелляционную жалобу.

"Я предлагаю прокуратуре забрать апелляционную жалобу. Если сейчас прокуратура отказаться от поддержания своих апелляционных жалоб, мы также откажемся", - заявил он.

Напомним, адвокат Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, заявил, что не планирует забирать залог.

РБК-Украина писало, что Шевченковский райсуд Киева сегодня рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру. В ходе заседания прокурор просил продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого. Однако судья отказал прокурору в этом ходатайстве.