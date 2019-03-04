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Справа Гандзюк: суд відмовився продовжити покладені на Мангера обов'язки

Новини » Політика    04.03.2019 - 16:04
Справа Гандзюк: суд відмовився продовжити покладені на Мангера обов'язки
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати

Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити у продовженні строку дії покладених на Владислава Мангера обов'язків. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
 
Відповідне рішення ухвалив суддя Головчак у залі суду. 

"Суд ухвалив відмовити у продовженні  строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера", - сказав суддя. 

Сам Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати. 

"Я не поїду, я нікуди не тікав. Я буду знаходитись тут. Ваша честь, прошу Вас прийняти чесне і справедливе рішення", - сказав Мангер.

Нагадаємо, сторона звинувачення у справі Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просила продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. 

"Враховуючи викладене, прошу продовжити термін дії зобов'язань, які були покладені на Владислава Мангера. А саме: здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не виїжджати, не спілкуватися зі свідками та з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також носити електронний браслет", - сказала прокурор Вікторія Калита.

Зазначимо, сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення по справі Владислава Мангера. 

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