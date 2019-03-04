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Щодо Мангера діє запобіжний захід у вигляді застави, - прокурор

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 16:42
Щодо Мангера діє запобіжний захід у вигляді застави, - прокурор
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Держобвинувачення проведе нараду щодо необхідності повторного клопотання про обрання запобіжного заходу Мангеру

Наразі діє ухвала про застосування до Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, запобіжного заходу у вигляді застави. Про це після засідання Шевченківського районного суду Києва заявила прокурор Вікторія Калита, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи буде подано повторно клопотання про обрання запобіжного заходу Мангеру, прокурор Дмитро Боян підкреслив, що з цього приводу буде проведена нарада.

"Діє ухвала про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави… Наразі стороною обвинувачення буде вирішуватися питання щодо можливих заходів щодо Мангер ", - зазначила Калита.

При цьому адвокати підозрюваного заявили, що їх підзахисний втікати не збирається.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити в продовженні строку дії покладених на Владислава Мангера зобов'язань. Сам Мангер у ході засідання запевняв, що нікуди не збирається бігти.

Як писало РБК-Україна раніше, сторона звинувачення у справі Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просила продовжити строк дії зобов'язань, покладених на підозрюваного.

Додамо, в понеділок на 17:10 також призначено засідання Київського апеляційного суду, де будуть розглядатися апеляційні скарги сторони захисту і сторони обвинувачення у справі Мангера.

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Новини України Катерина ГандзюкВладислав Мангер
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