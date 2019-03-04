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Прокурор просить продовжити зобов'язання Мангера

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 15:33
Прокурор просить продовжити зобов'язання Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Прокуратура просить продовжити термін дії зобов'язань, покладених на Мангера

Сторона звинувачення у справі Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просить продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами прокурора Вікторії Калити, ризики щодо Мангера у даному кримінальному провадженні не зменшилися.

"Мангер і його близькі родичі мають нерухомість за кордоном. Існує ймовірність незаконного впливу на потерпілих. Отримана оперативна інформація про свідків, на яких чинився тиск. У зв'язку з цим деякі свідки відмовляються давати свідчення. В даний час у виробництві проведено весь комплекс необхідних слідчих дій", - додала прокурор.

Таким чином, прокуратура просить продовжити термін дії зобов'язань, покладених на Мангера.

"Враховуючи викладене, прошу продовжити термін дії зобов'язань, які були покладені на Владислава Мангера. А саме: здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не виїжджати, не спілкуватися зі свідками та з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також носити електронний браслет", - сказала Калита.

У свою чергу сторона захисту Мангера просить не задовольняти клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

"Є клопотання про залишення без розгляду клопотання прокуратури", - сказав адвокат Андрій Левковець.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 4 березня, розпочав засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк.

Суд почав розглядати продовження запобіжного заходу Мангеру Суд розгляне продовження запобіжного заходу Мангеру у понеділок
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