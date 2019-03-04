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Суд розгляне продовження запобіжного заходу Мангеру у понеділок

Новини » Політика    04.03.2019 - 10:57
Суд розгляне продовження запобіжного заходу Мангеру у понеділок
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Засідання призначене на 14:30

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 4 березня, розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар суду Ольга Півень.

Засідання призначене на 14:30.

"Засідання по продовження запобіжного заходу Мангеру призначене на сьогодні на 14:30", - сказала вона.

Втім, розгляд клопотання про відсторонення від посади Мангера не відбулось через те, що суддя захворів .

Як писало РБК-Україна , дане засідання було призначене на 10 годину.

Зазначимо, сьогодні на 17:10 також призначене засідання Київського апеляційного суду, де розглядатимуть апеляційні скарги сторони захисту та сторони обвинувачення по справі Владислава Мангера.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося про те, що невідомо, коли відбудеться засідання щодо продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру. Адвокат Мангера Олександр Шадрін підкреслював, що повідомлень про призначення засідання ще не було.

Як писало РБК-Україна раніше, державне обвинувачення у справі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вважає дії адвокатів підозрюваного навмисним затягуванням.

Суд досі не продовжив запобіжний захід Мангеру Обвинувачення у справі Мангера називає дії адвокатів "затягуванням"
Новини України Катерина ГандзюкВладислав Мангер
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