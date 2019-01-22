Справа екс-"беркутівців": свідок розказав про вбивство Дигдаловича

Фото: "Беркут" (УНІАН)

Суд перейшов до допиту свідків

У Святошинському райсуді Києва сьогодні, 22 січня, у справі проти п'яти екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, допитують свідків обвинувачення, один з яких повідомив про те, що був свідком вбивства активіста Андрія Дигдаловича. Про це свідок Олександр Поліщук розказав у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, перший свідок сторони обвинувачення Олександр Поліщук, оператор центрального спостереження охорони НБУ, розказав, що бачив те, що відбувалося на вулиці Ольгинській у 2014 році.

"Міліція стріляла по ліхтарях, люди у формі міліції. Так, це я пам'ятаю ", - розказав він.

Другий свідок - Кіт Володимир Григорович розказав, що став свідком вбивств активістів, зокрема Андрія Дигдаловича, який загинув від кулі снайпера на Інститутській в Києві у лютому 2014 року.

"Я був свідком вбивства Дигдаловича, свідком вбивства активістів. Я був особисто на Майдані. Дигдалович загинув на барикадах. Це також є на відеозаписах. Люди з жовтими пов'язками були біля стелли, їх було чоловік 40-50, а чоловік 5-10 з них були з "калашами" (зброя, - ред.)", - розказав він.

За його словами, він бачив людей в чорній формі на даху будівлі.

"Кидали під барикади гранати: світлові, шумові. Те, що були вибухи перед барикадами - я бачив точно. Я був на барикадах", - розказав він.

Раніше у Святошинському суді Києва затвердили список свідків обвинувачення, які будуть допитані у справі екс-"беркутівців".

Зазначимо, прокурори клопотали про допит 93 свідків. Головуючий по справі суддя Сергій Дячук зауважив, що якщо в процесі допиту виникне необхідність допитати цих свідків, то суд може прийняти таке рішення.

Таким чином, суд виділив на допит свідків обвинувачення 3 місяці, водночас, наголосивши, що цей термін також не є таким, що його не можна буде подовжити в разі необхідності.

Окрім того, у суді буде допитано трьох свідків під вигаданими прізвищами Федоренко, Сидоров та Петренко. Проти їх допиту виступили адвокати екс-"беркутівців" заявивши, що немає підстав приховувати цих свідків.

Нагадаємо, 13 листопада в ході засідання у справі екс-"беркутівців" суд розглянув відео- та аудіоматеріали.

Раніше також повідомлялося, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам влітку 2104 року даних про приїзд Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.