Дело экс-"беркутовцев": свидетель рассказал об убийстве Дигдаловича

Фото: "Беркут" (УНИАН)

Суд перешел к допросу свидетелей

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 22 января, в деле против пяти экс-"беркутовцев": Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, допрашивают свидетелей обвинения, один из которых сообщил о том, что был свидетелем убийства активиста Андрея Дигдаловича. Об этом свидетель Александр Полищук рассказал в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, первый свидетель стороны обвинения Александр Полищук, оператор центрального наблюдения охраны НБУ, рассказал, что видел то, что происходило на улице Ольгинской в 2014 году.

"Милиция стреляла по фонарях, люди в форме милиции. Да, это я помню ", - рассказал он.

Второй свидетель - Кот Владимир Григорьевич рассказал, что стал свидетелем убийств активистов, в частности Андрея Дигдаловича, который погиб от пули снайпера на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

"Я был свидетелем убийства Дигдаловича, свидетелем убийства активистов. Я был лично на Майдане. Дигдалович погиб на баррикадах. Это также есть на видеозаписях. Люди с желтыми повязками были у стеллы, их было человек 40-50, а человек 5-10 из них были с "калашами" (оружие, - ред.)", - рассказал он.

По его словам, он видел людей в черной форме на крыше здания.

"Бросали под баррикады гранаты: световые, шумовые. То, что были взрывы перед баррикадами - я видел точно. Я был на баррикадах", - рассказал он.

Ранее в Святошинском суде Киева утвердили список свидетелей, которые будут допрошены по делу экс-"беркутовцев".

Отметим, прокуроры ходатайствовали о допросе 93 свидетелей. Председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что если в процессе допроса возникнет необходимость допросить этих свидетелей, то суд может принять такое решение.

Таким образом, суд выделил на допрос свидетелей обвинения 3 месяца, в то же время, подчеркнув, что этот термин также не является таким, что его нельзя будет продлить в случае необходимости.

Кроме того, в суде будет допрошено трех свидетелей под вымышленными фамилиями Федоренко, Сидоров и Петренко. Против их допроса выступили адвокаты экс-"беркутовцев" заявив, что нет оснований скрывать этих свидетелей.

Напомним, 13 ноября в ходе заседания по делу экс-"беркутовцев" суд рассмотрел видео - и аудиоматериалы.

Ранее также сообщалось, что экс-"беркутовец" получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам летом 2104 года данных о приезде Петра Порошенко в штаб АТО в Харьковской области.