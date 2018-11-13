У Києві продовжилось засідання у справі екс-"беркутовців"

Ілюстративне фото (УНІАН)

П'ятьох екс-"беркутовців" звинувачують у вбивстві активістів Революції гідності

У Святошинському райсуді Києва сьогодні, 13 листопада, у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжилось судове засідання. Про це у залі суду сказав суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні суд вирішив продовжити розгляд відео- та аудіоматеріалів. Разом з тим, минулого засідання суддя зауважив, що суд переходить до стадіі допиту свідків, оскільки допит потерпілих було завершено.

"Судом вже досліджені всі обставини загибелі родичів двох потерпілих, які прибули на судове засідання", - сказав Дячук.

Зазначимо, на засідання сьогодні прибули дві потерпілі: Палагея Бльок і Галина Грицак (родичка Йосипа Шилінга).

Нагадаємо, 41-річний Іван Бльок та 61-річний Йосип Шилінг загинули 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, станом на середину жовтня прокуратура завершила розслідування відносно 4 "беркутівців".

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам влітку 2104 року даних про приїзд Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.