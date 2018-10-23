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Справа екс-"беркутівців": суд досліджує відео із загибеллю активістів

Новини » Політика    23.10.2018 - 13:36
Фото: засідання суду (twitter.com racursua)
Фото: засідання суду (twitter.com racursua)

Держобвинувачення сьогодні має заявити клопотання про продовження терміну дії арешту фігурантів

У Святошинському райсуді Києва сьогодні, 23 жовтня, у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжили досліджувати матеріали справи, передає кореспондент РБК-Україна.

Сторона обвинувачення сьогодні має заявити клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора на засідання не прибув потерпілий, який мав давати свідчення про події Майдану. За словами прокурорів, залишилось дослідити чотири епізоди з постраждалими. У кінці ж вересня повідомлялося, що у Святошинському районному суді Києва у справі п'ятьох екс- "беркутівців" залишалося допитати потерпілих за п'ятьма епізодами.

Так, у 2014 році п'ятьох співробітників спеціальної роти "Беркут" затримали. Після цього вже у 2016 році Святошинський суд розпочав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті.

Згідно із даними слідства, їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Як писало РБК-Україна, наступного потерпілого у справі проти п'яти екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заслухають у середу, 24 жовтня.

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