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Дело экс-"беркутовцев": еще одного пострадавшего заслушают в среду

Новости » Политика    22.10.2018 - 13:52
Фото: заседание по делу экс-"беркутовцев" (РБК-Украина)
Фото: заседание по делу экс-"беркутовцев" (РБК-Украина)

Заседание по данному делу запланированы на все дни недели, кроме пятницы

Еще одного потерпевшего по делу против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заслушают в среду, 24 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор Янис Симонов.

Так, заседание по данному делу запланированы на все дни недели, кроме пятницы.

"Потерпевший будет в среду. Сегодня хотим вручить ходатайство о продлении содержания под стражей обвиняемых. Однако, сегодня, скорее всего, рассмотреть его не успеем", - сказал прокурор.

Сегодня, 22 октября, в Святошинский райсуд Киева в деле против пяти экс- "беркутовцев" не прибыл потерпевший.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Святошинском районном суде Киева в деле пяти екс- "беркутовцев" оставалось допросить потерпевших по пяти эпизодам.

Дело экс-"беркутовцев": пострадавший не прибыл в суд
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