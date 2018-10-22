Дело экс-"беркутовцев": еще одного пострадавшего заслушают в среду

Фото: заседание по делу экс-"беркутовцев" (РБК-Украина)

Заседание по данному делу запланированы на все дни недели, кроме пятницы

Еще одного потерпевшего по делу против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заслушают в среду, 24 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор Янис Симонов.

Так, заседание по данному делу запланированы на все дни недели, кроме пятницы.

"Потерпевший будет в среду. Сегодня хотим вручить ходатайство о продлении содержания под стражей обвиняемых. Однако, сегодня, скорее всего, рассмотреть его не успеем", - сказал прокурор.

Сегодня, 22 октября, в Святошинский райсуд Киева в деле против пяти экс- "беркутовцев" не прибыл потерпевший.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Святошинском районном суде Киева в деле пяти екс- "беркутовцев" оставалось допросить потерпевших по пяти эпизодам.