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Дело экс-"беркутовцев": суд исследует видео с гибелью активистов

Новости » Политика    23.10.2018 - 13:36
Фото: заседание суда (twitter.com racursua)
Фото: заседание суда (twitter.com racursua)

Гособвинение сегодня должно заявить ходатайство о продлении срока действия ареста фигурантов

В Святошинском райсуде Киева сегодня, 23 октября, в деле против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продолжили исследовать материалы дела, передает корреспондент РБК-Украина.

Сторона обвинения сегодня должна заявить ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера на заседание не явился потерпевший, который должен давать показания о событиях Майдана. По словам прокуроров, осталось исследовать четыре эпизода с пострадавшими. В конце же сентября сообщалось, что в Святошинском районном суде Киева по делу пятерых экс-"беркутовцев" оставалось допросить потерпевших по пяти эпизодам.

Так, в 2014 году пятерых сотрудников специальной роты "Беркут" задержали. После этого уже в 2016 году Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по существу.

Согласно данным следствия, их обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.

Как писало РБК-Украина, следующего потерпевшего по делу против пяти экс- "беркутовцев", обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заслушают в среду, 24 октября.

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