Справа "Золотого мандарину" Бернацької підриває взаємини України і ЄСПЛ, - заява

Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Активісти та політики назвали метою справи щодо Бернацької провали позовів України проти Росії в ЄСПЛ

Спроби звинуватити екс-заступника міністра юстиції Наталю Бернацьку та інших посадових осіб у виконання законного рішення Європейського суду з прав людини виглядають як спроби підірвати взаємини України та ЄСПЛ. Про це на своїй сторінці в Facebook написала член Національної ради реформ, віце-президент SigmaBleyzer Владислава Магалецька, передає РБК-Україна.

"Заява щодо кримінального провадження, порушеного внаслідок підписання дружнього врегулювання у справі, яка розглядалася Європейським судом з прав людини.

Виходячи з обставин справи, загальновідомих фактів її перебігу, правових висновків Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи, висновків Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ та його листування із канцлером ЄСПЛ та інших публічно доступних документів, ми, що нижче підписалися, вважаємо:

1. Україна підписала Європейську Конвенцію з прав людини та зобов’язалася виконувати рішення Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ розглядає, у тому числі, справи, пов’язані з невиконанням судових рішень національних судів, вважаючи державу відповідальною за такі невиконання. Будь-яка посадова особа держави зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ і не може бути морально чи юридично засуджена за виконання таких рішень.

2. Підписання дружнього врегулювання у справі, що розглядається, було винесено відповідно до усталеної практики розгляду подібних справ, і воно відвернуло настання набагато масштабніших несприятливих наслідків для України. Отже, виконання такого рішення є не лише посадовим, а й громадянським обов’язком.

3. Невиконання судових рішень та відсутність ефективних засобів юридичного захисту в України становлять системну проблему. Виконання судового рішення, прийнятого у законному порядку, є квінтесенцією права. Будь-який громадянин зобов’язаний сприяти виконанню судового рішення, і тим більше посадовець. У цій справі посадові особи Міністерства юстиції України, у тому числі Наталія Бернацька, зробили передбачені законом дії на виконання законного рішення ЄСПЛ, що було їхнім посадовим, фаховим та громадянським обов’язком.

4. Спроби звинувачувати Наталію Бернацьку та інших посадовців у виконанні законного рішення Європейського суду з прав людини ми розцінюємо як спроби підірвати взаємовідносини України та ЄСПЛ, що негативно вплине на імідж України у світі та перспективи її європейської інтеграції. Такі резонансні справи щодо переслідування за виконання законних рішень вже стали підставою для занепокоєння Європейського суду з прав людини та можуть врешті привести до санкцій з боку Ради Європи.

5. Кримінальні справи, відкриті НАБУ, стосуються відносин між суб’єктами господарювання, тобто порушують підслідність. Відомі правозахисники, з висновками яких ми ознайомилися, вбачають у цих справах ознаки політичних переслідувань.

6. Розслідування НАБУ супроводжуються порушеннями адвокатської таємниці і гарантій адвокатської діяльності, публічним оприлюдненням даних негласних слідчих розшукових дій, що є грубим порушенням українського законодавства та міжнародних стандартів прав людини. Ключова роль, яку грають в цій історії проросійські медіа-канали, вказує на реального бенефіціара даного судового процесу, кінцевою метою якого є провал численних позовів України проти Росії в ЄСПЛ, пов’язаних з порушенням прав людини в ході російської агресії та анексії Криму.

Виходячи з цього, ми приєднуємося до правозахисних організацій в їхній вимозі -- вжити заходів для негайного припинення незаконної діяльності, провести об’єктивне розслідування обставин справи відповідно до підслідності та притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства", - йдеться в заяві, яку підписали також народний депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза, народний депутат Верховної Ради VIII скликання і глава правління спілки "Національна Освітня Асоціація" Вікторія Войцицька, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Владислав Голуб, генеральний директор групи компаний Advanter Group і співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Андрій Длігач, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Андрій Журжій, народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" і колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної ой інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Олексій Мушак, екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян, співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Олена Сотник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Григорій Шверк.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід екс-заступник міністра юстиції Наталія Бернацької по так званій справі "Золотого мандарина".

Як повідомлялося, 22 січня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру в заволодінні та легалізації понад 54 млн 179 тис. грн державних коштів колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), колишньому першому заступнику міністра юстиції, бенефіціару приватної компанії та трьом особам, наближеним до екс-нардепа.

Слідство встановило, що, незважаючи на рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби щодо його реалізації, однак про цей факт ЄСПЛ не повідомив.

24 січня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, підозрюваному в заволодінні 54 млн грн державних коштів.