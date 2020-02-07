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Бернацька внесла заставу у справі "Золотого мандарина"

Новини » Політика     07.02.2020 - 16:56
Бернацька внесла заставу у справі "Золотого мандарина"
Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Бернацька внесла заставу у розмірі 7 млн гривень

Колишня заступник міністра юстиції Наталія Бернацька внесла 7 млн гривень застави у так званій справі "Золотого мандарина". Про це РБК-Україна повідомив її адвокат Євген Солодко.

За його словами, заставу у розмірі 7 млн гривень вже внесено.

"Внесено заставу. Це відповідає дійсності", - зазначив Солодко.

Відзначимо, цього тижня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн гривень. Також на Бернацьку поклали обов'язки прибувати до слідчого або прокурора за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання і здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, в січні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру шести фігурантам справи "Золотого мандарина", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на більш ніж 54 млн гривень.

Щодо ще одного фігуранта - колишнього постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна - Вищий антикорупційний суд відмовився від обрання запобіжного заходу.

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