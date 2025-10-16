Делегация Украины в Вашингтоне встретилась с Рубио: о чем говорили

"Ключевая встреча дня. Очень важный разговор с государственным секретарем США, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио - одним из главных архитекторов американской внешней политики", - отметил Ермак.

Он также добавил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной обсудили детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной в эту пятницу.

"Обменялись мнениями относительно того, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности - не только для Украины, но и для всей Европы", - добавил глава Офиса президента.

По его словам, лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно в таком видении сегодня нуждается мир и Украина. Также говорили о шагах, которые могут заставить Россию прекратить войну.

"Спасибо Марко Рубио. Американский народ действительно имеет большую удачу - иметь такого сильного и принципиального Государственного секретаря", - подчеркнул Ермак.