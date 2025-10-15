Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с Минфином США инвестиции и санкции против России

США подтвердили непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули готовность совместно с международными партнерами усилить давление на Россию, одновременно продвигая работу Инвестиционного фонда восстановления для стратегических проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

В Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить укрепление партнерства и обеспечение долгосрочного мира. Он отметил важность регулярного диалога между странами и поблагодарил за поддержку Инвестиционного фонда реконструкции, который уже начал формировать первый "пайплайн" проектов.

В рамках работы фонда особое внимание уделяется приоритетным направлениям: критические минералы, энергетика и инфраструктура. Партнерство с США открывает возможности для смелых совместных украинско-американских проектов, направленных на модернизацию ключевых секторов экономики.

Министр подтвердил готовность США совместно с партнерами G7 усиливать давление на Россию и на страны, которые финансируют российскую военную машину через покупку нефти. Обсуждалась также совместная стратегия по обеспечению энергетической безопасности Европы и минимизации влияния России на международные рынки.

Важной частью сотрудничества остается согласованная работа по санкциям против агрессора. Украина и США продолжают координировать усилия для усиления обороноспособности страны, укрепления финансовой поддержки и повышения эффективности международных ограничений для сдерживания России.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала публикацию в социальной сети Telegram, где подчеркнула, что поддержка Вашингтона является фундаментальной для восстановления Украины и привлечения частных инвестиций.

По ее словам, украинская сторона активно работает над формированием портфеля проектов, которые могут получить финансирование через Инвестиционный фонд реконструкции. Речь идет прежде всего об энергетике, критических минералах, инфраструктуре и переработке — отраслях, способных обеспечить устойчивый экономический рост.