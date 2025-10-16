Делегація України у Вашингтоні зустрілась з Рубіо: про що говорили

"Ключова зустріч дня. Дуже важлива розмова з державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо – одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та послом України у США Ольгою Стефанішиною обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці.

"Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки – не лише для України, а й для всієї Європи", - додав глава Офісу президента.

За його словами, лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна. Також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну.

"Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового Державного секретаря", - підкреслив Єрмак.