Главная » Новости » В мире

Делегация Украины в Давосе встретилась с советниками по нацбезопасности союзников

Вторник 20 января 2026 13:50
UA EN RU
Делегация Украины в Давосе встретилась с советниками по нацбезопасности союзников Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретилась с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

"Работаем в Давосе вместе с (главой Офиса президента - ред.) Кириллом Будановым и народным депутатом Давидом Арахамией", - отметил Умеров.

По его словам, сегодня утром вместе с Давидом Арахамией была встреча с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. В ходе переговоров вместе синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работы.

"Впереди - следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономического развития и восстановления Украины", - добавил Умеров.

Украинская делегация в Давосе

Напомним, что ранее Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с американской стороной продолжится во время форума в Давосе.

Ожидается, что в этом году Дональд Трамп прибудет в Давос лично - в прошлом году он участвовал в мероприятии дистанционно.

Также ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Кирилл Буданов Рустем Умеров Вторжение России в Украину
