Головна » Новини » У світі

Делегація України у Давосі зустрілась з радниками з нацбезпеки союзників: що обговорили

Вівторок 20 січня 2026 13:50
UA EN RU
Делегація України у Давосі зустрілась з радниками з нацбезпеки союзників: що обговорили Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українська делегація у на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зустрілась з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Працюємо у Давосі разом із (главою Офісу президента – ред.) Кирилом Будановим та народним депутатом Давидом Арахамією", - зазначив Умєров.

За його словами, сьогодні зранку разом із Давидом Арахамією була зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. У ході переговорів разом синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.

"Попереду – наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України", - додав Умєров.

Українська делегація у Давосі

Нагадаємо, що раніше Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог з американською стороною продовжиться під час форуму в Давосі.

Очікується, що цього року Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто – торік він долучався до заходу дистанційно.

Також раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

