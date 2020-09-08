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Делегація ОАЕ планує перший офіційний візит до Ізраїлю: названа дата

Автор: РБК-Україна

Офіційна делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів може відвідати Ізраїль для обговорення співпраці за різними напрямками вже 22 вересня. Поїздка стане першим публічно визнаним візитом до Ізраїлю офіційної делегації з ОАЕ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За їхніми даними, делегація з ОАЕ відвідає Ізраїль, щоб "провести технічні переговори про реалізацію двосторонніх угод у галузях економіки, торгівлі, туризму, авіасполучення".

За даними агентства, можлива поїздка, рішення про яку поки не прийнято, стане відповіддю на візит в Абу-Дабі високопоставлених посланців Ізраїлю і США, який відбувся минулого тижня.

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Джерело уточнило, що остаточна домовленість про поїздку може бути досягнута після того, як буде оголошено дату підписання угоди між ОАЕ та Ізраїлем. Церемонія, швидше за все, відбудеться в середині вересня.

Агентство відзначає, що ізраїльська сторона відмовилася коментувати цю тему, а представники ОАЕ були недоступні для коментарів.

Нагадаємо, у серпні Ізраїль та ОАЕ за посередництва США підписали договір про нормалізацію відносин між країнами. Емірати стали третьою країною арабського світу з дипломатичними відносинами з Ізраїлем, після Єгипту та Йорданії.

Також повідомлялося, що Ізраїль і ОАЕ почнуть співпрацю у сфері фінансів.

Ізраїль розраховує в найближчі роки збільшити обсяг товарообігу з ОАЕ до 4 мільярдів доларів на рік.

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