Делегация ОАЭ планирует первый официальный визит в Израиль: названа дата

Официальная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов может посетить Израиль для обсуждения сотрудничества по разным направлениям уже 22 сентября. Поездка станет первым публично признанным визитом в Израиль официальной делегации из ОАЭ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, делегация из ОАЭ посетит Израиль, чтобы "провести технические переговоры о реализации двусторонних соглашений в областях экономики, торговли, туризма, авиасообщения".

По данным агентства, возможная поездка, решение о которой пока не принято, станет ответом на состоявшийся на прошлой неделе визит в Абу-Даби высокопоставленных посланников Израиля и США.

Источник уточнил, что окончательная договоренность о поездке может быть достигнута после того, как будет объявлена дата подписания соглашения между ОАЭ и Израилем. Церемония, скорее всего, состоится в середине сентября.

Агентство отмечает, что израильская сторона отказалась комментировать данную тему, а представители ОАЭ были недоступны для комментариев.

Напомним, в августе Израиль и ОАЭ при посредничестве США подписали договор о нормализации отношений между странами. Эмираты стали третьей страной арабского мира с дипломатическими отношениями с Израилем, после Египта и Иордании.

Также сообщалось, что Израиль и ОАЭ начнут сотрудничество в сфере финансов.

Израиль рассчитывает в ближайшие годы нарастить объем товарооборота с ОАЭ до 4 миллиардов долларов в год.