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Делегація ОАЕ планує перший офіційний візит до Ізраїлю: названа дата

ОАЕ, Вівторок 08 вересня 2020 05:51
Делегація ОАЕ планує перший офіційний візит до Ізраїлю: названа дата
Фото: прапори ОАЕ та Ізраїлю (РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Офіційна делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів може відвідати Ізраїль для обговорення співпраці за різними напрямками вже 22 вересня. Поїздка стане першим публічно визнаним візитом до Ізраїлю офіційної делегації з ОАЕ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За їхніми даними, делегація з ОАЕ відвідає Ізраїль, щоб "провести технічні переговори про реалізацію двосторонніх угод у галузях економіки, торгівлі, туризму, авіасполучення".

За даними агентства, можлива поїздка, рішення про яку поки не прийнято, стане відповіддю на візит в Абу-Дабі високопоставлених посланців Ізраїлю і США, який відбувся минулого тижня.

Джерело уточнило, що остаточна домовленість про поїздку може бути досягнута після того, як буде оголошено дату підписання угоди між ОАЕ та Ізраїлем. Церемонія, швидше за все, відбудеться в середині вересня.

Агентство відзначає, що ізраїльська сторона відмовилася коментувати цю тему, а представники ОАЕ були недоступні для коментарів.

Нагадаємо, у серпні Ізраїль та ОАЕ за посередництва США підписали договір про нормалізацію відносин між країнами. Емірати стали третьою країною арабського світу з дипломатичними відносинами з Ізраїлем, після Єгипту та Йорданії.

Також повідомлялося, що Ізраїль і ОАЕ почнуть співпрацю у сфері фінансів.

Ізраїль розраховує в найближчі роки збільшити обсяг товарообігу з ОАЕ до 4 мільярдів доларів на рік.

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