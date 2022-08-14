Делегація Конгресу США сьогодні знову відвідає Тайвань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США на Тайвані .

Делегацію очолить сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також поїдуть члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).

Повідомляється, що американська делегація перебуватиме на Тайвані 14-15 серпня. У неї заплановано зустрічі з лідерами цієї країни, щоб обговорити американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок та інші важливі питання, що представляють взаємний інтерес.

Зазначимо, на даний момент немає реакції Китаю на цей візит, але приїзд на Тайвань американської делегації на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня призвів до чергового витка напруженості між Вашингтоном та Пекіном.

Новина про візит Пелосі була в топі у всіх світових ЗМІ, за її літаком стежили буквально в онлайн режимі. Китайська влада намагалася нагадати США про свій суверенітет над Тайванем і заявляла, що приїзд спікера Палати представників є прямим його порушенням. На підкріплення своєї позиції китайські війська проводили навчання біля Тайваню, з метою безпеки візит Пелосі прикривав американський флот.

В результаті її приїзд все-таки відбувся, вона зустрілася з керівництвом Тайваню, заявила про підтримку і благополучно залишила острів. Але Китай все ж запровадив проти неї санкції.

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