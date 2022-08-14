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Делегация Конгресса США сегодня снова посетит Тайвань

Фото: сенатор Эд Марки возглавит делегацию Конгресса на Тайване (twitter.com/SenMarkey)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 14 августа 2022 года, делегация Конгресса США снова посетит частично признанное островное государство Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США на Тайване.

Сообщается, что американская делегация будет находиться на Тайване 14-15 августа. У нее запланированы встречи с лидерами этой страны, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегацию возглавит сенатор Эд Марки (Демократическая партия). С ним также поедут члены Палаты представителей Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Бейер (все из Демократической партии) и Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республиканская партия).

Отметим, на данный момент нет реакции Китая на этот визит, но приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.

В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.

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