У справі про вбивство дитини поліцейськими оголосили четверту підозру

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Оголосили підозру 16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості

У справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому оголосили четверту підозру - 16-річному неповнолітньому, який також стріляв в місцевості. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Як зазначається, прокуратурою сьогодні погоджено підозру 16-річному неповнолітньому. Таким чином по справі уже четверо підозрюваних. З них - двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній.

Останньому підозрюваному прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, вчора у Державному бюро розслідувань заявили про третього підозрюваного. Натомість, не уточнили, кому саме.

РБК-Україна писало, що 1 червня двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалось недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини був поранений 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейські були відсторонені від посад і затримані. Суд їм обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх підозрюють у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області також усунули від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика.

Натомість, пізніше стало відомо, що поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.