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МВС відсторонило керівників поліції у Переяслав-Хмельницькому після смерті дитини

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 23:44
МВС відсторонило керівників поліції у Переяслав-Хмельницькому після смерті дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наразі вирішується питання про можливе звільнення поліцейських у зв'язку зі смертю 5-річного хлопчика, якого порнили поліцейські

Керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків після смерті 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Також у МВС зазначили, що керівництво міністерства та Національної поліції висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила та запевнили, що максимально сприятимуть у розслідуванні трагедії.

"На даний момент керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції", - зазначили в прес-службі.

Як додали у МВС, наразі підозрювані у смертельному пораненні хлопчика були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи не сприяють слідству", - підкреслили в МВС.

МВС відсторонило керівників поліції у Переяслав-Хмельницькому після смерті дитини

Нагадаємо, у Києві ввечері у понеділок, 3 червня, понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники вимагають покарати винних у смерті 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські.

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