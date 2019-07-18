В деле об убийстве ребенка полицейскими объявили четвертое подозрение

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Объявили подозрение 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности

В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком объявили четвертое подозрение - 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, сегодня прокуратурой согласовано подозрение 16-летнему несовершеннолетнему. Таким образом, по делу уже четверо подозреваемых. Из них - двое сотрудников полиции, которым ранее было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

Последнему подозреваемому прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, вчера в Государственном бюро расследований заявили, что есть третий подозреваемый. Однако не уточнили, кто именно.

РБК-Украина писало, что 1 июня двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.

Однако, позже стало известно, что полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, головой полицейских в составе операции Объединенных сил.