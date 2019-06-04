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Дитину у Переяслав-Хмельницькому міг застрелити син поліцейського

Новини » Надзвичайні події    04.06.2019 - 13:59
Дитину у Переяслав-Хмельницькому міг застрелити син поліцейського
Фото: Володимир Петровець (РБК-Україна)

Зброя, з якої вбили хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, зникла з місця злочину

Слідство у справі про вбивство 5-річного хлопчика має версію, що вистрілити у дитину міг 14-річний син підозрюваного поліцейського Володимира Петровця. Про це повідомляє "Громадське".

Наразі цю версію перевіряють слідчі. Зазначається, що в будинку Петровця, де відпочивали підозрювані, окрім дорослих були також діти. Зокрема, й 14-річний син Петровця, який також ймовірно стріляв зі зброї.

Також адвокат родини загиблого 5-річного Кирила Олександр Щербина заявив, що зброя, з якої вбили хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, зникла з місця злочину. 

"Власник приміщення мав при собі зброю. Це була його зброя. Дитина також користувалася зброєю і здійснювала постріли", - повідомив адвокат.

На запитання, чи могло бути на місці злочину більше, ніж двоє підозрюваних, Щербина відповів: "Так, можливо".

"Були вилучені гільзи та патрони, зброя до сих пір не знайдена. З показів свідків вбачається, що зброя була і з неї стріляли. Більше того, ця зброя під час проведення обшуку десь пропала, хоча вона знаходилася на ганку будинку", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, сьогодні був суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві хлопчика. Старшого сержанта Володимира Петровця і лейтенанта Івана Приходька арештували на два місяці без можливості внесення застави. Вони обидва не визнали своєї вини. 

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