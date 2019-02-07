У справі про вбивство Гандзюк голова Херсонської облради фігурує як один із замовників

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з Левіним

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, а также является одним из заказчиков ее убийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

Официальное следствие до сих пор не назвало заказчиков преступления, объявив подозрение лишь исполнителям и организаторам.

Ключевой подозреваемый в организации нападения - Алексей "Москал" Левин сбежал за границу.

Глава Херсонского облсовета Мангер опровергает, что имел связь с "Москалом" -Левиным.

В расследовании говорится, что анализ публичных реестров указывает на то, что близкое окружение председателя облсовета имеет деловые отношения с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк.

Кроме того, за неделю до нападения юрист Мангера передал "Москалу" за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.

Ранее РБК-Украина писало, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности за дело погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Отметим, подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск. Следствие подозревает в организации преступления криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Генпрокурор Юрий Луценко, следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.