У Києві пройшла акція "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Фото: акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Києві (РБК-Україна)

Близько півсотні людей прийшли під АП і офіс "Батьківщини"

Громадські активісти провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" під Адміністрацією президента і під офісом "Батьківщини". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько півсотні людей прийшли до лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко та президента України Петра Порошенка з вимогою притягнути до відповідальності членів своїх партій за сприяння у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Фото: акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Києві (РБК-Україна) Раніше, 28 січня, її батько заявив, що організатор вбивства активістки Олексій Левін співпрацював з головою Херсонської облради, партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером і головою Херсонської ОДА, членом БПП Андрієм Гордєєвим і його заступником Євгеном Рищуком.

На акцію протесту з вимогою покарати винних прийшли інші активісти, які зазнали нападу за останній рік.

"Ми не чуємо жодного слова про те, що ці люди підуть у відставку або будуть виключені з партії. Якщо вони самі не можуть прийняти це рішення, то я закликаю Петра Порошенка звільнити їх", - заявив одеський активіст Сергій Стерненко.

Владислав Мангер вже припинив своє членство в "Батьківщині" до закінчення розслідування.

Активісти запалили на Банковій і Турівській поминальні лампадки і фаєри, скандуючи: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Фото: акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Києві (РБК-Україна)

До них вийшли представники "Батьківщини" і зачитали заяву політради щодо Мангера.

"На сьогоднішній момент Мангер вже не є членом партії "Батьківщини" або її керівних органів", - повідомив народний депутат Іван Крулько.

Між ним і активістами зав'язалася перепалка:

"Ми хочемо, щоб Мангер, який є головою Херсонської облради, пішов у відставку, тому що він причетний до вбивства Каті Гандзюк", - заявили вони.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами Луценка, прізвище нового підозрюваного - Левін. Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Сьогодні адвокат Олексія Левіна заявив, що підозрюваний зізнався, що зустрічався з підозрюваними Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним, які зараз перебувають під вартою.

Також Луценко повідомляв, що в справі щодо розслідування вбивства Гандзюк слідство зробило 90% роботи і "суспільство отримає відповіді на свої питання".