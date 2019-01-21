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Подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск

Новости » Общество    21.01.2019 - 11:49
Подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 УК Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.

Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин (имя фигуранта генпрокурор не назвал). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Он добавил, что по версии следствия, именно Левин является ключевым фигурантом в организации нападения на Гандзюк. К тому же установлено, что Левин выехал из Украины в день, когда полицейские задержали первых подозреваемых в деле Гандзюк.

 

 

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