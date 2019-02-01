У ГПУ розказали про перебіг розслідування вбивства Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

За словами Луценка, слідство зробило 90% роботи

У справі щодо розслідування вбивства радника голови Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк слідство зробило 90% роботи. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "скоро суспільство отримає відповіді на свої питання".

"В моїй роботі знати і довести - це різні речі. Я знаю одну підкріплену версію. Почекайте. Не тягніть мене за язика. Слідство зробило 90% роботи і скоро суспільство отримає відповіді на свої питання", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що депутати Верховної ради мають підтримати питання щодо продовження роботи Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко).

Також Юрій Луценко заявляв, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами генпрокурора, прізвище нового підозрюваного - Левін (ім'я фігуранта генпрокурор не назвав). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Додамо також, за словами посла Франції Ізабель Дюмон, вбивство Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України.