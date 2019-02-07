ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У справі про вбивство Гандзюк голова Херсонської облради фігурує як один із замовників

Новини » Політика    07.02.2019 - 15:30
У справі про вбивство Гандзюк голова Херсонської облради фігурує як один із замовників
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з Левіним

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк,  а також є одним із замовників її вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Офіційне слідство досі не назвало замовників злочину, оголосивши підозру лише виконавцям та організаторам.

Ключовий підозрюваний в організації нападу - Олексій "Москал" Левін втік за кордон.

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з "Москалом" -Левіним.

Згідно з розслідуванням, аналіз публічних реєстрів вказує на те, що близьке оточення голови облради має бізнесові стосунки з підозрюваним в організації нападу на Гандзюк.

За тиждень до нападу юрист Мангера передав "Москалу" за безцінь базу відпочинку на узбережжі Чорного моря у селищі Лазурному.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активістки Катерини Гандзюк. 

Відзначимо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Генпрокурор Юрій Луценко, що слідство встановило усіх замовників та організаторів убивства Катерини Гандзюк.

Луценко розповів про хід розслідування вбивства Гандзюк
Новини України ХерсонКатерина ГандзюкСудВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся