У справі про вбивство Гандзюк голова Херсонської облради фігурує як один із замовників

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з Левіним

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства радниці міського голови Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, а також є одним із замовників її вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Офіційне слідство досі не назвало замовників злочину, оголосивши підозру лише виконавцям та організаторам.

Ключовий підозрюваний в організації нападу - Олексій "Москал" Левін втік за кордон.

Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з "Москалом" -Левіним.

Згідно з розслідуванням, аналіз публічних реєстрів вказує на те, що близьке оточення голови облради має бізнесові стосунки з підозрюваним в організації нападу на Гандзюк.

За тиждень до нападу юрист Мангера передав "Москалу" за безцінь базу відпочинку на узбережжі Чорного моря у селищі Лазурному.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Відзначимо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Генпрокурор Юрій Луценко, що слідство встановило усіх замовників та організаторів убивства Катерини Гандзюк.