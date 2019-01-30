У справі про обвал мосту в Генуї з'явилися ще 10 підозрюваних

Фото: обвал мосту в Італії (twitter.com/poliziadistato)

Серед підозрюваних - технічні фахівці і менеджери компаній

У рамках розслідування справи, пов'язаної з обвалом мосту в італійській Генуї, який стався 14 серпня 2018 року, поліція визначила ще 10 підозрюваних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Повідомляється, що серед підозрюваних - технічні фахівці і менеджери компаній Aspi і Spea, які були причетні до обслуговування мосту.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили документацію в офісах компаній Autostrade, Spea і в Utsa в Генуї, Мілані, Болоньї, Флоренції і Барі.

Нагадаємо, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни 14 серпня частково обрушився міст.

В результаті події загинули 37 людей.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту. Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади. Він підкреслив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування та застосовує відповідні заходи.

Крім того, міністр транспорту Італії Данило Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.