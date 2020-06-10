Обвинуваченим у катастрофі MH17 відмовили в імунітеті

Фото: суд у Гаазі розглядає справу MH17 (скрін онлайн-трансляції)

На чотирьох обвинувачених не поширюється імунітет комбатанта

Чотирьом обвинуваченим у причетності до катастрофи MH17 на Донбасі відмовлено у так званому імунітеті комбатанта. Нідерландська сторона не бачить перешкоди для їх кримінального переслідування.

Про це заявив прокурор Вард Фердінандуссе, повідомляє видання nu.nl.

За його словами, підозрювані Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко не є комбатантами з точки зору міжнародного права. Відповідно, вони не можуть скористатися імунітетом від кримінального переслідування як мінімум з двох причин.

Він уточнив, що, по-перше, Росія заперечує вплив на бойовиків так званої "Донецької народної республіки", що дозволило б розглядати їх як представників російських військ. По-друге, представники незаконних збройних формувань не були частиною організованої військової системи, а під їх контролем відбувалися військові злочини.

"Звичайно, бажано, щоб обвинувачені самі чітко виклали свою позицію з цього питання", - додав Фердінандуссе.

Таким чином, обвинувачення прийшло до висновку, що можна переслідувати підозрюваних на основі кримінального права Нідерландів. Крім того, прокурор додав, що слідство вивчило можливість поширення на них інших видів імунітету, але ніяких підтверджень не було знайдено.

Зазначимо, згідно з Женевською конвенцією, комбатанти - це активні учасники збройних конфліктів, на яких поширюються особливі правила і які можуть за певних обставин бути звільнені від кримінального переслідування.

Іншими словами, комбатантами вважається весь особовий склад регулярних збройних сил, ополчень, добровольчих і партизанських загонів. Згідно з міжнародним правом, комбатант має право застосовувати силу в ситуації збройного конфлікту.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні суду в Гаазі розглядається роль підозрюваних у катастрофі малазійського літака; також обвинувачення представило результати дослідження ЗРК "Бук".

До цього слідство повністю виключило версію Росії про український "Бук" та запуск ракети з підконтрольної Україні території.

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Автор: РБК-Україна