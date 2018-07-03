Затримка або скасування авіарейсу: що робити туристам, які опинилися у цій ситуації

Представник турагенства радить ретельно перевіряти, з ким працює туристична компанія, і не "вестися" на найдешевші путівки

Ще минулої середи, 27 червня, авіакомпанія Bravo Airways повідомила про скасування відразу п'яти чартерних рейсів, які повинні були здійснюватися з України (Київ, Харків, Львів) в Туніс (Монастір) і назад. За повідомленням авіакомпанії, відміна була викликана відсутністю оплати з боку туроператора Oasis Travel, який був замовником даних рейсів.

"Оазис" також поспішив висунути зустрічні звинувачення перевізнику "Браво". За словами туроператора, у авіакомпанії Bravo Airways є заборгованість перед аеропортами Тунісу, також у авіаперевізника немає коштів для оплати посадки, обслуговування і зльоту рейсів в аеропортах Туніської республіки.

Так, кілька сотень українських туристів змушені були почати або продовжити свою відпустку в аеропортах. За конфліктом авіаперевізника та туроператора, і головне долею "поставлених перед фактом" туристів, ось вже тиждень спостерігає вся Україна.

У пік сезону відпусток українців збентежила інформація, що наші співвітчизники дві доби не могли вилетіти до Харкова, провівши весь цей час в аеропорту туніського міста Монастір. Лише після втручання журналістів та чиновників проблема перейшла в активну фазу рішення. Туроператор "Оазис" запевнив, що туристів, які не змогли вилетіти назад в Україну, забезпечили розміщенням та харчуванням у готелях Тунісу. А після досить тривалих прерій 2 липня з Тунісу нарешті вилетів один з п'яти літаків, які протягом 2-3 липня повинні перевезти українських туристів на батьківщину.

Однак на цьому тривожні новини не закінчилися. 1 червня все та ж авіакомпанія Bravo Airways "порадувала" українців, затримавши чотири авіарейсу з аеропорту "Жулани" в Києві. З технічних причин, "Браво" затримала рейси в Аліканте, Тирану, Батумі, Анталію і назад. Через ланцюжки затримок 200 українців більше доби не могли вилетіти з Тирани (Албанія) до Києва.

Український туристичний ринок переживає серйозну кризу, в епіцентрі якої опинилися у першу чергу українські туристи.

Звертайте увагу на партнерів турагентства і не женіться за найдешевшими путівками

При цьому в одному з українських турагентств в коментарі STYLER розповіли: на жаль, повністю убезпечити себе від подібних ситуацій із затримками рейсів неможливо. І все ж є важливі пункти, на які слід звернути увагу при виборі довгоочікуваної путівки.

"На жаль, повністю себе забезпечити неможливо! Так як туроператор (ред. – туроператор формує весь комплекс послуг для туристів, реалізовуючи вже готові тури через турагентства) оформляє з туристом договір, де зазначено, що оператор протягом 24 годин має право змінювати час рейсу, борти або авіакомпанію. Тобто туроператор себе в цьому плані підстрахував. А ось турист і навіть турагентство ніяк в цьому плані не застраховані.

Звичайно, не всі оператори працюють із затримками рейсів. Але, зізнатися, те, що відбувається зараз, за 10 років роботи на ринку ми спостерігаємо вперше. Так, трапляються затримки вильоту 2-3 години, 8 годин – максимум. Але щоб туристів тримали в аеропорту цілодобово – такого не було", - розповідає директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

В агентстві припускають, що ситуація з Bravo Airways могла виникнути через те, що компанія взяла на себе занадто багато зобов'язань, з якими елементарно не впоралася.

"На мою думку, в ситуації з українськими туристами в Тунісі більше винен авіаперевізник. У "Браво" не так багато бортів, чимало літаків досить старі і часто ламаються. Компанія бере на себе багато зобов'язань з перевезень, свідомо знаючи, що не зможе їх виконати по максимуму", - ділиться своєю точкою зору Гульнара Мамедова.

Туристам в агентстві "Tour planet" радять зайвий раз не економити і звертатися до перевіреним компаніям.

"Раджу вибирати надійні турагентства, які вже давно на ринку і працюють з перевіреними туроператорами. Тобто звертайте увагу на партнерів агентства, які встигли добре себе зарекомендувати. Читайте ті ж відгуки в інтернеті. Також не поспішайте йти за пропозиціями з самою мінімальною вартістю", - розповідає директор Мамедова.

Летите чартером? Будьте готові до затримок і переносів

Як відомо, більша частина перельотів на поширені курорти обслуговується чартерними рейсами. При цьому далеко не всі туристи розуміють, що це таке.

Справа в тому, що далеко не на всі туристичні напрямки є регулярні рейси. Немає необхідності щодня "ганяти" літаки в Анталію або Шарм-ель-Шейх. Тому всю організацію цього процесу бере на себе саме туроператор, який укладає договір користування повітряним судном, формує його маршрут, домовляється з аеропортами і головне – шукає пасажирів. Очевидно, що туроператор зацікавлений максимально заповнити борт пасажирами, що впливає на вартість перельоту і фінальну вартість путівки. У зв'язку з цим оператор залишає за собою право змінювати час вильоту або пересадити вас на інший борт.

Чартерний рейс - найекономніший варіант. Але туроперператор і авіакомпанія залишають за собою право вносити в переліт коригування (фото: pixabay/JESHOOTScom)

"Так, чартерний рейс загрожує затримками і навіть перенесеннями. До цього потрібно бути готовим. Але ж не всі готові скористатися регулярними рейсами, адже ціна туру кратно зросте. Чартер – це самий економний приклад. Навіть лоукостер – це регулярний рейс. Є туристи, які готові убезпечити себе, заплатити більше і насолоджуватися відпочинком без переживань. Але більшість туристів не готові переплачувати. Тому користуються чартерами... І все ж таки повторюся, це не означає, що ваш виліт обов'язково буде затриманий! Просто є така ймовірність. І це трапляється досить рідко", - пояснює директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

"Тому знову пораджу занадто не економити і вибирати перевірені компанії. Так, є партнери, які можуть запропонувати тур на 100-200 доларів дешевше, але при цьому вони працюють з ненадійними авіакомпаніями", - пояснює експерт.

При затримці вильоту більш ніж на 12 годин вимагайте поселення в готель

Якщо ж ви все-таки потрапили в ситуацію, коли рейс затримується, то необхідно в першу чергу зв'язатися з представником авіакомпанії або туроператора і спілкуватися з ним безпосередньо. При цьому контактні дані повинні бути вказані у документах, які ви отримали при оформленні путівки.

"Найчастіше люди панікують, особливо якщо дізнаються про затримку або скасування рейсу вже в аеропорту. Починають дзвонити в турагентство, яке самостійно нічого не вирішить – воно також має зв'язатися з туроператором або авіакомпанією. Тому краще зробити це самостійно, безпосередньо", - радить Гульнара Мамедова.

При цьому авіаперевізник зобов'язаний за запитом пасажира надати йому роз'яснення причин скасування чи затримки рейсу.

Важливо відзначити, що турист має право вимагати компенсацію, якщо скасування або затримки рейсу виникли з вини авіакомпанії. Так, при затримці рейсу більше, ніж на 5 годин ви можете зажадати повернення вартості авіаквитка. Також авіаперевізник зобов'язаний повернути вам різницю між тарифами за пониження класу обслуговування.

Авіаперевізник зобов'язаний за першою вашою вимогою повідомити, чому рейс затримали або скасували (фото: pixabay/katyveldhorst)

Не всі туристи знають, що при затримці рейсу вони мають право на:

Прохолодні напої (затримка більш ніж на 2 години)

Харчування

Місця в готелі у разі нічного очікування

Наземний трансфер аеропорт-готель-аеропорт

Телефонний дзвінок або факс, електронне повідомлення, якщо це дозволяють технічні умови аеропорту

"За міжнародними правилами, пасажир має право вимагати розселення в готель, якщо час очікування перевищило 12 годин. Через 6 годин повинні погодувати гарячим обідом. За розселення та харчування відповідає авіакомпанія. Або туроператор. Тобто той, з чиєї вини сталася затримка або скасування рейсу", - розповідають в турагенстві "Tour planet".

При цьому, якщо вам довелося самостійно оплатити харчування або проживання, обов'язково збережіть всі чеки і будь-які повідомлення. Це вам знадобиться, щоб по приїзду додому вимагати компенсацію від авіаперевізника.

Більш того, авіаперевізник не має права вимагати від вас оплатити різницю авіаквитка у зв'язку із затримкою або скасуванням рейсу!

"Коли ви купуєте тур, то ви оплачуєте повний пакет послуг. Тобто ви оплачуєте квиток туди і назад. Тому ніяких додаткових витрат у зв'язку з форс-мажорною ситуацією ні авіакомпанія, ні туроператор від вас вимагати не можуть", - підкреслює Гульнара Мамедова.

Нагадаємо також, у Львові другу добу затримують рейс до Неаполя.

Всіх бажаючих на час очікування поселили в готель. Інші ж пасажири штурмували кабінку авіакомпанії з вимогою перереєструвати їх на інші рейси.

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