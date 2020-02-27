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Справи Вілкула і Колєснікова закрили

Новини » Політика     27.02.2020 - 11:15
Справи Вілкула і Колєснікова закрили
Фото: Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков (колаж РБК-Україні)

Суд звільнив Вілкула і Колєснікова

Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на дані реєстру судових рішень.

Зокрема, справу Вілкула закрито ще 28 січня цього року.

Зазначимо, прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальні акти у відношенні колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова.

Вілкула підозрюють у тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності. Що стосується Колесникова, за даними слідства, він на посту глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

У зв'язку з цим Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук.

Пізніше Жовтневий суд Дніпра відпустив Вілкула та Колеснікова на поруки нардепа Дмитро Шпенов.

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Новини України Дмитро КолєсніковОлександр Вілкул
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