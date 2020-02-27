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Дела Вилкула и Колесникова закрыли

Новости » Политика     27.02.2020 - 11:15
Дела Вилкула и Колесникова закрыли
Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Суд освободил Вилкула и Колесникова

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

В частности, дело Вилкула закрыли еще 28 января этого года.

Отметим, еще в октрябре 2019 года прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности. Что касается Колесникова, по данным следствия, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

В связи с этим Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск. Их задержали.

Позже Октябрьский суд Днепра отпустил Вилкула и Колесникова на поруки нардепа Дмитрий Шпенов.

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Новости Украины Дмитрий КолесниковАлександр Вилкул
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