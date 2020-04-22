Справи Майдану: до суду направили звинувачення проти екс-керівників підрозділів МВС

Офіс генерального прокурора затвердив напрям в Шевченківський районний суд Києва обвинувальні акти стосовно двох колишніх керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ у Києві у справах Майдану. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що колишній заступник начальника управління громадської безпеки і колишній заступник начальника управління - начальник відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві звинувачуються в незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України).

"За даними слідства, 30 листопада 2013 правоохоронці, з метою виконання злочинного наказу, діючи групою осіб за попередньою змовою організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. В результаті цих дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України витіснили близько 300 учасників зборів за межі Майдану Незалежності, чим порушили конституційне право громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори і мітинги", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що суд заочно заарештував экс-заступника голови Служби безпеки України за підозрою в причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти учасників Евромайдана.

Нагадаємо, 20 березня ДБР повідомило про підозру колишнього керівника спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року. Вирішувалося питання про обрання запобіжного заходу.