ДБР склало протокол про пошкодження стовба на алеї Героїв Небесної сотні

Фото: пошкоджений стовп на алеї Героїв Небесної сотні (maidanmuseum.org)

Пошкоджений стовп є частиною пам'ятки історії

Слідчі Державного бюро розслідувань склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа під час спецоперації Служби безпеки на алеї Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного музею Революції Гідності у Facebook.

У Музеї зазначили, що пошкоджений стовп є частиною пам'ятки історії "Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року".

Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв... Опубліковано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Сам інцидент за участі СБУ відбувся 14 квітня під час спецоперації по затриманню зловмисника, якого підозрюють у продажу державних посад.

"Водій білого Lexus звернув на алею Героїв Небесної сотні (яку закрито для транспортного руху, але яка є проїзною для обслуговування готелю "Україна"), не впорався з керуванням, зніс бетонні клумби та врізався в ліхтарний стовп. Пошкоджений стовп, мовчазний свідок трагічних подій у центрі столиці 20 лютого 2014 року, має сліди від куль", - нагадали у музеї.

За словами генерального директора музею Ігоря Пошивайла, пошкоджений стомп є одним з об’єктів збереження, знаходиться під охороною як складник пам’ятки місцевого значення, а також є речовим доказом для слідчих у справах Майдану.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали особу, яка за 25 тисяч доларів хабара обіцяв вирішити питання працевлаштування в уряді.

Також повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у розстрілі учасників Майдану екс-бійця спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка. Разом з тим, суд у справах Майдану заочно арештував колишнього першого заступника голови СБУ - керівника Антитерористичного центру при СБУ.