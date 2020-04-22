Дела Майдана: в суд направили обвинения против экс-руководителей подразделения МВД

Офис генерального прокурора утвердил направление в Шевченковский районный суд Киева обвинительные акты в отношении двух бывших руководителей подразделений Министерства внутренних дел в Киеве по делам Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что бывший заместитель начальника управления общественной безопасности и бывший заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве обвиняются в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины).

"По данным следствия, 30 ноября 2013 правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, действуя группой лиц по предварительному сговору организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате этих действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания за пределы Майдана Независимости, чем нарушили конституционное право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания и митинги", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что суд заочно арестовал экс-заместителя главы Службы безопасности Украины по подозрению в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против участников Евромайдана.

Напомним, 20 марта ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения МВД в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Решался вопрос об избрании меры пресечения.