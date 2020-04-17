Справа Майдану: суд заочно арештував екс-заступника голови СБУ

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Екс-заступника голови СБУ підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва застосував до колишнього першого заступника голови СБУ - керівника Антитерористичного центру при СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по справах Майдану. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Екс-заступника голови СБУ підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року.

Після рішення суду прокурори почали процедуру екстрадиції підозрюваного та з'явилась можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук.

Додамо, у період Майдану головою СБУ був Олександр Якименко.

В ОПУ додали, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини організації екс-президентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень колишнім керівництвом правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва у лютому 2014 року.

Раніше повідомлялось, що екс-заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.