Справи Майдану: Рябошапка повернув попередній склад прокурорів

У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів, а саме Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Facebook.

Зазначається, що це рішення прийняв генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській 20.02.2014 р.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Мова йде про Дениса Суботіна, Олександра Шевеленка і Марину Мазепину.

Зазначимо, в суді у справі про розстріл Євромайдану 20 лютого 2014 року оголосили перерву на понад два місяці - до 17 березня.

РБК-Україна писало, що 29 грудня у рамках обміну полоненими Україна віддала колишніх співробітників "Беркуту", обвинувачуваних у вбивствах на Майдані. Згодом президент України Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні.

Тоді для обміну Рябошапка змінив групу прокурорів по справі екс-"беркутівців".